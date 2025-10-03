ABD'ye ait Osprey tipi askeri uçak Japonya'da acil iniş yaptı

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir V-22 Osprey tipi askeri nakliye uçağı, Japonya'da Şizuoka eyaletindeki Hamamatsu Hava Üssü'ne acil iniş yaptı.

Japonya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, uçağın uyarı ışığının yanması üzerine gerçekleştirilen acil inişte herhangi bir maddi hasar ya da yaralanma yaşanmadı. Başkent Tokyo yakınlarındaki Yokota Hava Üssü'nde konuşlu olduğu belirtilen uçağın uçuş amacı ve rotası ise açıklanmadı.

Şizuoka Eyalet Valiliği, ABD Kuvvetlerinden olayın soruşturulmasını ve benzer durumların tekrar yaşanmaması için önlem alınmasını talep etti.

Osprey endişesi sürüyor

Kasım 2023'te Japonya'da yaşanan kazada 8 ABD askerinin hayatını kaybetmesinin ardından V-22 Osprey tipi uçakların bir süreliğine yere indirilmesine karar verilmişti. ABD Hava Kuvvetleri, Aralık 2023'te yaptığı açıklamada Japonya'da konuşlu yüzlerce Osprey'in uçuşlarının askıya alındığını duyurmuştu.

Helikopter gibi dikey iniş-kalkış yapabilen, uçakta olduğu gibi havada hızla ilerleyebilen Osprey'lerin daha önce de Japonya'da ve yurt dışında çeşitli kazalara karıştığı biliniyor.