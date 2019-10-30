ABD'ye 'Çinli şirketlere baskı yapmaktan vazgeç' çağrısı

30 Ekim 2019

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), Çinli şirketler Huawei ve ZTE’den ürün alacak yerli telekomünikasyon tedarikçilerine sermaye verilmesini yasaklayan tasarıyı onayladı.



Komisyon tarafından yayımlanan bildiride, Huawei ile ZTE’nin ekipmanlarının ulusal güvenlik riski taşıdığı ifade edildi. Bugünkü basın toplantısında Çin’in karara tepkisini aktaran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, “Bu konudaki tutumumuzu defalarca açıkladık. ABD tarafının hiçbir kanıt göstermeden asılsız suçlamalarla devlet gücünü kullanarak belirli Çinli şirketleri baskı altına almasına kararlılıkla karşı çıkıyoruz” dedi.



Geng, ABD’nin bu ekonomik zorbalığının, kendi savunduğu piyasa ekonomisi ilkelerine aykırı olduğunu ve uluslararası toplumun desteğini kazanamayacağını vurguladı. Geng Shuang, komisyonun söz konusu kararının sonuçlarıyla ilgili ABD basınında çıkan yorumlara da değindi.

Sözcü, Amerikan Kırsal Kablosuz Operatörler Birliği’nin tahminlerine göre, dernek üyesi şirketlerin yüzde 25’inin Huawei veya ZTE’nin ekipmanlarını kullandığını, bu ekipmanları değiştirmek için 800 milyon ila 1 milyar dolar harcanması gerektiğini ve bazı kırsal bölgelerde temel iletişim ağının kaybedileceğini kaydetti.



Geng Shuang, ABD’li bazı şahısların, kırsal bölgelerdeki tedarikçilerin Huawei ve ZTE’den ürün ve hizmet satın alımının durdurulmasını savunmalarının, nihayetinde yerli şirketleri ve tüketicileri zarara sürükleyeceğini belirtti.



Washington’ın Prism ve Alstom şirketleri hakkında uluslararası topluma şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapmadığını da hatırlatan Geng Shuang, ABD’yi ulusal güvenlik kavramını genelleştirmekten vazgeçmeye, Çin’e yönelik asılsız suçlamalarını ve belirli Çinli şirketleri makul olmayan şekilde baskı altına almayı durdurmaya çağırdı.



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