ABD’ye üs kapısı açıldı: Körfez’de İran’a karşı yeni cephe

The Wall Street Journal’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Suudi Arabistan daha önce rakibi konumundaki ülkeye yönelik operasyonlar için üslerinin kullandırılmayacağını belirtmesine rağmen tutumunu değiştirerek ABD ordusuna Kral Fahd Hava Üssü’ne erişim izni verdi.

BAE’den İran’a yönelik hamle

Haberde ayrıca, yine aynı kaynaklara göre Birleşik Arap Emirlikleri’nin İran bağlantılı bir hastane ile kulübü kapattığı ve bu adımın Tahran için önemli bir destek kanalını zayıflattığı ifade edildi.

Füzelerin çıkış noktası Bahreyn mi?

Gazetenin aktardığı bilgilere göre, İran’a yönelik saldırılarda kullanılan bazı füzelerin Bahreyn’den fırlatıldığına dair görüntüler ortaya çıktı. ABD ordusunun, bölgedeki müttefiklerden destek alıp almadığına ilişkin sorulara yanıt vermekten kaçındığı bildirildi.

Söz konusu haberin ardından ham petrol fiyatlarında sınırlı bir yükseliş görülürken, ABD borsa endeksi vadeli işlemleri ise önceki kazanımlarını geri verdi.

"Suudi Arabistan'ın sabrı sınırsız değil"

Öte yandan Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan geçen hafta İran'ın Körfez enerji altyapısına yönelik saldırısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan'ın İran saldırılarına karşı sabrı sınırsız değil." dedi. "Körfez ülkelerinin yanıt veremeyeceğine dair herhangi bir inanç yanlış hesaplamadır."

WSJ aktardığına göre, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman artık caydırıcılığı yeniden tesis etme konusunda istekli ve saldırılara katılma kararına yakın. Bir kaynak Journal'a "krallığın savaşa girmesinin an meselesi olduğunu" söyledi