ABD’yi felç eden kış: Elektrikler kesildi, uçuşlar iptal

ABD’yi vuran dev kış fırtınası hayatı durma noktasına getirdi. Tehlikeli buzlanma, yoğun kar yağışı ve aşırı soğuk hava dalgası nedeniyle ülkenin doğu kesiminin büyük bölümünde elektrik kesintileri yaşanırken, binlerce uçuş iptal edildi ve çok sayıda eyalette acil durum ilan edildi.

Yetkililerin uyarılarına göre kar, karla karışık yağmur ve dondurucu yağmur, güney Rocky Dağları’ndan New England’a kadar uzanan geniş bir hattı etkisi altına aldı. Bazı bölgelerde, son on yılı aşkın sürenin en şiddetli buz fırtınalarından birine hazırlık yapılıyor.

Ulaşım felç oldu, elektrik kesintileri yayıldı

FlightAware verilerine göre, Dallas–Fort Worth, Chicago, Atlanta ve Washington başta olmak üzere birçok büyük havalimanını etkileyen olumsuz hava koşulları nedeniyle hafta sonu boyunca 13 binden fazla uçuş iptal edildi. Buzla kaplanan ağaçların devrilmesi ve elektrik hatlarının zarar görmesi sonucu, özellikle Louisiana ve Teksas’ta olmak üzere 160 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

Market rafları boşaldı

Etkili olan kutup soğuğu ve kar fırtınası öncesi vatandaşlar alışverişe yüklendi. Müşteriler market raflarının neredeyse tamamını boşalttı.

Trump’tan acil durum onayı

ABD Başkanı Donald Trump, aralarında Tennessee, Georgia, Kuzey Carolina, Louisiana ve Batı Virginia’nın da bulunduğu en az 12 eyalet için acil durum ilanlarını onayladığını açıkladı. Trump, federal kurumların tüm imkânlarıyla devreye alındığını belirterek, FEMA, eyalet valileri ve acil durum yönetim ekipleriyle koordinasyon içinde çalıştıklarını ifade etti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlarına "güvende kalmaları ve sıcak tutmaları" çağrısında bulundu.

Yetkililer, önümüzdeki günlerde hava koşullarının daha da ağırlaşabileceği uyarısında bulunurken, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları istendi.