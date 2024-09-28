ABD'yi Helene Kasırgası vurdu: 52 kişi öldü; hasar 26 milyar dolar

ABD'nin Florida eyaletinin kuzeybatı kıyılarını yaklaşık 225 kilometre hızla vuran Helene Kasırgası'nın etkileri sürüyor.

Kasırganın sebep olduğu şiddetli rüzgar ve yağışlarda ölenlerin sayısı 52'ye çıkarken, bu kişiler arasında bir anne ile 1 aylık ikiz bebeklerinin de olduğu aktarıldı.

Büyük maddi hasara yol açan kasırganın neden olduğu elektrik kesintilerinden milyonlarca kişinin etkilenmeye devam ettiği bildirildi.

26 milyar dolar hasar

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, kasırganın etkilerinin hafta sonu boyunca devam edebileceği açıklamasını yaptı. Uzmanlar, Helene Kasırgası nedeniyle ABD'nin güneydoğusunda 15 milyar ila 26 milyar dolar arasında hasar beklediğini açıkladı.

Helene Kasırgası nedir?

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Helene Kasırgası'nın Florida eyaletinin kuzeybatı kıyılarını yaklaşık 225 kilometre hızla vurduğunu açıklamıştı.

Kasırga kısa bir süre içinde Georgia, South Carolina, North Carolina ve Tennessee'yi de etkisi altına almıştı.

Kasırganın ilk vurduğu yer olan Florida'da 1,2 milyonu aşkın, Georgia'da 1 milyon, South Carolina'da 1,3 milyon ve North Carolina'da da 600 bin ev ve işyerinde elektrik kesintisi olmuştu.