ABD'yi kasırga vurdu: 7 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin bazı eyaletlerinde bir süredir etkili olan kasırgalar can aldı. İlk belirlemelere göre yedi kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Yetkililer, sel felaketine karşı uyardı!

ABD basınında yer alan haberlere göre, ülkenin bazı bölgelerinde etkili olan çok sayıda kasırga ve şiddetli fırtına hayatı felç etti.

Yetkililer, birçok binanın hasar almasına neden olan kasırgalar sonucu ülkenin Tennessee, Missouri ve Indiana eyaletlerinde ilk belirlemelere göre 7 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Elektrik hatlarının kopmasına neden olan şiddetli fırtınaların bölgede çok sayıda haneyi enerjisiz bıraktığını aktaran yetkililer, Tennessee ve Kentucky eyaletlerinde bazı okullarda eğitime ara verildiğini bildirdi.

Yetkililer, hafta sonuna kadar sürmesi beklenen şiddetli yağışların yol açabileceği sel felaketi konusunda uyardı.

Arkansas, Missouri, Tennessee ve Mississippi eyaletlerinde aralıksız yağış beklendiğini bildiren yetkililer, bu durumun özellikle Mississippi Nehri Vadisi boyunca etkili olacağını ifade etti.