ABD'yi şiddetli fırtına vurdu: 6 ölü

ABD, şiddetli fırtınalar sebebiyle zor günler yaşıyor. Ülkenin Pensilvanya ve Oklahoma eyaletinde etkili olan fırtınalarda 6 kişi hayatını kaybetti.

Çok sayıda sürücü sel sularından kurtarıldı

ABD'nin doğusundaki Pensilvanya, güneyindeki Texas ve Oklahoma eyaletinde şiddetli fırtına Oklahoetkili oldu. Oklahoma'nın güneyi ile Texas'ın kuzeyini etkisi altına alan fırtına bazı bölgelerde yağışa yol açtı, caddeler sular altına kaldı.

Araçlarının sel sularına kapılması sonucu Oklahoma'da 2 kişi hayatını kaybetti.

Oklahoma'da yetkililer, çok sayıda sürücünün sel sularından kurtarıldığını, Lexington şehrinde ise suların yükselmesiyle bazı sakinlerin evlerinden tahliye edildiğini belirtti.

Yüzlerce uçuş iptal edildi

ABD Federal Havacılık İdaresi'ne (FAA) göre Dallas Love Field ve Dallas-Fort Worth Uluslararası Havalimanı'nda fırtına nedeniyle operasyonlar durduruldu, yüzlerce uçuş iptal edildi.

Pensilvanya'da ise elektrik direklerinin ve ağaçların devrilmesi sonucu farklı noktalarda 4 kişi hayatını kaybetti. Pensilvanya'da fırtına nedeniyle 400 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

Ulusal Hava Durumu Servisi, bölgedeki gök gürültülü fırtınanın yarına kadar devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.