Abluka sonrası Hürmüz hareketlendi: İki tanker rotasını değiştirdi

ABD'nin İran limanlarına giren ve çıkan tüm deniz trafiğine yönelik ablukası bugün Türkiye saatiyle 17.00'de başladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, söz konusu deniz ablukasının, Basra Körfezi ve Umman Körfezi’ndekiler dahil tüm İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren veya buradan ayrılan bütün ülkelerin gemilerine karşı "tarafsız şekilde" uygulanacağı vurgulandı.

Anlık gemi takip şirketi MarineTraffic verilerine göre, ablukanın başlamasının ardından iki tanker Hürmüz Boğazı'na doğru ilerlerken rota değiştirerek geri döndü.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Basra Körfezi'nde yer alan Şarika demirleme sahasından yüklü şekilde hareket eden Malavi bayraklı 188 metre uzunluğundaki petrol/kimyasal ürün tankeri Rich Starry isimli tanker, Boğaz'a yaklaşmasının ardından dakikalar içinde geri dönüş yaptı. Gemi Şarika demirleme sahasından bugün ayrılmıştı ve varış noktası olarak Çin'i bildiriyordu.

Botswana bayraklı 175 metre uzunluğundaki Ostria isimli ikinci tanker de Boğaz'a yaklaştıktan sonra rota değiştirerek geri dönüşe geçti.