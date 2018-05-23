AB'nin 2019 bütçe taslağı açıklandı

23 Mayıs 2018

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2019 yılı bütçe taslağında, gelirleri 166 milyar euro, harcamaları ise 149 milyar euro olarak belirledi.

Avrupa'nın ekonomik büyümesine katkı sağlamak için toplam 80 milyar euroluk kaynak kullanılacak. Bu kaynağın 12,5 milyar eurosu Ar-Ge programlarına, 2,6 milyar eurosu eğitim programı Erasmus'a, 3,8 milyar eurosu altyapı desteklerine aktarılacak. AB Uyum Politikası'na 57 milyar euro ve Ortak Tarım Politikası'na (CAP) 60 milyar euro sağlanacak.

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara yönelik destek programına 1,5 milyar euroluk kaynak verilecek.

İngiltere, birlikten ayrılacak olmasına rağmen 2020 yılına kadar önceden vermiş olduğu bütçe taahhütlerini yerine getirecek.

Açıklanan bütçe taslağı, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu ile yapılan görüşmelerin tamamlanmasının ardından gerekli onayların alınmasıyla yürürlüğe girecek.

Üye ülkeler tarafından ortak olarak belirlenen siyasi ve ekonomik hedefleri gerçekleştirmek üzere kullanılan bütçenin önemli bir bölümü, üye ülkeler arasında ekonomik ve siyasi bütünleşmeyi güçlendirmeyi amaçlıyor.

AB bütçesinde gelir kalemleri büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan meydana geliyor. Bütçenin harcamalar kısmı, tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor.

AB bütçesinin denetimini ise Lüksemburg merkezli Avrupa Sayıştayı gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA