AB'nin 2024 otomobil ihracat rakamları açıklandı! İlk üçte hangi ülkeler var?

Avrupa İstatistik Ofisi, AB üyesi ülirdi.kelerin 2024 yılı otomobil ticaretine ilişkin verileri yayımladı. Söz konusu dönemde toplam 165,2 milyar Euro'luk otomobil ihracatı gerçekleştiren bölgede satılan araç sayısı 5,4 milyon, ithal edilen araç sayısı ise 4 milyon olarak açıklandı.

ABD, İngiltere ve Çin ilk üçte yer alıyor

AB'nin söz konusu dönemde otomobil ihracatının toplamı 165,2 milyar Euro, otomobil ithalatının toplamı ise 75,9 milyar Euro oldu. Böylece AB 2024 yılında otomobil ticaretinde 89,3 milyar Euro fazla verdi.

AB'nin otomobil ihraç ettiği ülkelerin başında ABD yer aldı. AB, ABD'ye 38,9 milyar Euro, İngiltere'ye 34,3 milyar Euro, Çin'e 14,5 milyar Euro, Türkiye'ye 12 milyar Euro ve İsviçre'ye 8,5 milyar Euro değerinde otomobil ihraç etti.

AB'nin 5 yıllık ihracatında en fazla artışı Türkiye kaydetti

AB'nin 2019-2024 arasında otomobil ihracatında en fazla artış yüzde 364,1 ile Türkiye'de gerçekleşti. Aynı dönemde, AB'nin otomobil ihracatında en fazla düşüş yüzde 22,3'le Çin'de belirlendi.

AB'nin en fazla otomobil ithal ettiği ülkeler ise 12,7 milyar Euro ile Çin, 12,3 milyar Euro ile Japonya, 11 milyar Euro ile İngiltere, 9,1 milyar Euro ile Türkiye ve 8,4 milyar Euro ile ABD oldu.