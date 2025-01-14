AB'nin Apple, Meta ve Alphabet davalarına dair yeni iddia!

AB Komisyonu'nun, ABD merkezli teknoloji şirketlerine yönelik Dijital Hizmetler Yasası kapsamındaki soruşturmaları yeniden değerlendireceği iddia edildi.

Mart 2024'ten bu yana olan tüm DSA davalarını kapsıyor

İddiaya yer veren The Financial Times gazetesinde yer alan habere göre, bu gelişmenin arkasında, teknoloji şirketlerinin haftaya ABD Başkanı olarak yemin edecek olan Donald Trump'ı AB'nin soruşturmalarına olası müdahale etmeye çağırmalarının yattığı belirtildi.

Yeniden değerlendirmenin, Brüksel'in, soruşturmaların kapsamını azaltmasına ya da değiştirmesine yol açabileceği ve Mart 2024'ten bu yana DSA kapsamında başlatılan tüm davaları kapsayacağı ifade edildi. Yeniden soruşturma sırasında tüm kararlar ve olası para cezaları askıya alınacak ancak davalarla ilgili teknik çalışmalar devam edecek.

Yüksek para cezalarıyla kontrol sağlanıyor

AB, 2022 yılında teknoloji şirketleri ve dijital platformlara yönelik dünyanın en kapsamlı kurallarını içeren DSA'yı kabul etti. DSA, AB'nin büyük teknoloji şirketleri tarafından piyasanın kötüye kullanılmasını sınırlamasına yardımcı oluyor AB, X, Google, Apple, Microsoft ve Meta gibi dijital platformları DSA kapsamında uyguladığı katı kurallar ve kestiği yüksek para cezalarıyla kontrol altında tutuyor.

Aşamalı biçimde yürürlüğe giren DSA ile Avrupa'da faaliyet gösteren büyük çevrim içi sosyal platformlar, alışveriş siteleri, içerik paylaşım siteleri, uygulama mağazaları, konaklama platformları ve arama motorları için katı yükümlülükler belirlendi. Ana hedefi çevrim içi ortamda yasa dışı ve zararlı faaliyetler ile dezenformasyonun yayılmasını önlemek olan yeni kurallar, kullanıcı güvenliğini artırmayı, temel hakları korumayı ve adil dijital ortam sağlamayı amaçlıyor.