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AB'nin Çin'den ithal ettiği alüminyuma ek gümrük vergisi getirildi

Avrupa Komisyonu, AB'nin Çin'den ithal ettiği alüminyuma ek gümrük vergisi getirildiğini duyurdu.

AB'nin Çin'den ithal ettiği alüminyuma ek gümrük vergisi getirildi
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Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği'nin Çin'den ithal ettiği alüminyum ürünleri hakkındaki "adil olmayan" düzeyde düşük fiyatla satış yapılması araştırması devam ederken, söz konusu ürünlere ek gümrük vergisi getirildiğini açıkladı.

Avrupa Komisyonu'nun yüzde 30,4 ile yüzde 48 arasında değişecek olan ek gümrük vergilerini geçici olarak uygulayacağı ve Avrupa Alüminyum'un talebiyle, soruşturmanın seyrine göre uygulamadan kaldıracağı belirtildi.

Avrupa Komisyonu geçtiğimi günlerde Çin'den ithal edilen sıcak haddelenmiş paslanmaz çelik kangal ve levhalarına antitröst vergisi getirmişti.

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