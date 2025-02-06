AB'nin e-ticaret şirketi Shein'e bilgi talebi için tanıdığı süre 27 Şubat'ta sona eriyor!
AB Komisyonu, Çin'de kurulan ve giyim üzerine yoğunlaşan e-ticaret şirketi Shein'e, yasa dışı ürün satışlarına karşı alınan önlemlere ilişkin bilgi talebinde bulundu. Bilgi paylaşımı için 27 Şubat'a kadar süre tanınan firma, AB'nin talebini yerine yetirmezse büyük maddi yaptırımlarla karşılaşabilir.
AB Komisyonu'nun, Çin'de kurulan online alışveriş sitesi Shein'e yönelik açıklamasında, "AB Komisyonu, Shein'den pazaryerinde yasa dışı içerik ve malların varlığıyla bağlantılı riskler, tavsiye sistemlerinin şeffaflığı ve araştırmacıların verilere erişimi hakkında dahili belgeler ve ayrıntılı bilgiler sunmasını talep ediyor" ifadesi yer aldı.
Tüketiciyi koruma önlemi
Shein'den kullanıcıların kişisel verilerinin korunmasına ilişkin de ayrıntılı bilgi istendiğine dikkat çekilen açıklamada, tüketiciyi koruma ve kamu sağlığıyla ilgili riskleri azaltmak için alınan önlemler konusunda da bilgi talep edildiği kaydedildi.
Son tarih: 27 Şubat
Açıklamada, Shein'in 27 Şubat'a kadar gerekli bilgileri sağlaması gerektiği, AB Komisyonu'nun bir sonraki adımı, alacağı yanıta göre değerlendireceği belirtildi. Avrupa'da faaliyet gösteren büyük şirketler ve dijital platformların Birlik kurallarına uyması gerekiyor. AB, kurallarını ihlal eden firmalara yüksek para cezası uygulayabiliyor.