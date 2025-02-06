AB'nin e-ticaret şirketi Shein'e bilgi talebi için tanıdığı süre 27 Şubat'ta sona eriyor!

AB Komisyonu'nun, Çin'de kurulan online alışveriş sitesi Shein'e yönelik açıklamasında, "AB Komisyonu, Shein'den pazaryerinde yasa dışı içerik ve malların varlığıyla bağlantılı riskler, tavsiye sistemlerinin şeffaflığı ve araştırmacıların verilere erişimi hakkında dahili belgeler ve ayrıntılı bilgiler sunmasını talep ediyor" ifadesi yer aldı.

Tüketiciyi koruma önlemi

Shein'den kullanıcıların kişisel verilerinin korunmasına ilişkin de ayrıntılı bilgi istendiğine dikkat çekilen açıklamada, tüketiciyi koruma ve kamu sağlığıyla ilgili riskleri azaltmak için alınan önlemler konusunda da bilgi talep edildiği kaydedildi.

Son tarih: 27 Şubat

Açıklamada, Shein'in 27 Şubat'a kadar gerekli bilgileri sağlaması gerektiği, AB Komisyonu'nun bir sonraki adımı, alacağı yanıta göre değerlendireceği belirtildi. Avrupa'da faaliyet gösteren büyük şirketler ve dijital platformların Birlik kurallarına uyması gerekiyor. AB, kurallarını ihlal eden firmalara yüksek para cezası uygulayabiliyor.