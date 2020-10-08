"AB'nin emisyon azaltım hedefi en az yüzde 60’a çıkarılmalı"

08 Ekim 2020

AB'nin azaltım hedefini mevcut bilimsel veriler ve Paris Anlaşması'nda belirlenen 1,5°C hedefi ile uyumlu hale getirmenin yolu, birliğin en az yüzde 65 emisyon azaltımı yapmasından geçse de, bu karar Avrupa Komisyonu tarafından önerilen yüzde 55’lik azaltım hedefine kıyasla önemli bir iyileştirme olarak değerlendiriliyor.

İklim Eylem Ağı (Climate Action Network, CAN) Avrupa Direktörü Wendel Trio “Avrupa Parlamentosu’nun AB'ye yönelik iddialı 2030 iklim hedefi önerisi, iklim değişikliği tartışmalarını doğru bir tarafa yönlendiriyor. Emisyonların en az yüzde 65 azaltılması hedefi, bilimin gerektirdikleri ile AB iklim politikaları arasındaki boşluğun kapatılmasına katkıda bulunuyor. Bu öneri aynı zamanda, Avrupa Parlamentosu’nda görev yapan milletvekillerinin geçtiğimiz yıl AB’nin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında daha cesur hareket etmesini talep eden vatandaşların çağrısına kulak verdiklerini gösteriyor. Bu durum, hem AB hem de dünya için oldukça iyi bir haber" diyor.

AB’ye üye ülkelerin liderleri, önümüzdeki hafta Avrupa Konseyi'nde gerçekleşecek toplantıda birliğin 2030 iklim hedefini tartışmaya açacaklar. Konsey başkanlığını yürüten Almanya, Aralık ayında Avrupa Konseyi’nin yeni hedefine ilişkin AB çapında bir anlaşmaya varacağını taahhüt etti.

Trio, “Üye ülkeler, Avrupa Parlamentosu’nun iklim hedefi önerisini, AB'nin Paris Anlaşması kapsamında verdiği taahhütlerini yerine getirmesi amacıyla iyileştirilmesi gereken bir temel olarak değerlendirmelidir. İklim değişikliğiyle mücadele vurgusunun güçlü olduğu AB bütçesi ve kurtarma fonları, temiz teknolojilere dayalı ekonomilere doğru adil bir dönüşüm gerçekleşebilmesi amacıyla fosil yakıta bağımlı bölgeleri de destekleyecek. 2030 iklim hedefi ne kadar güçlü olursa, AB üye ülkelerinde yeşil istihdam yaratmak ve ekonomilerimizi canlandırmak amacıyla yaratılacak fırsatlar o kadar fazla olacak," diyor.

Can Europe Türkiye İklim ve Enerji Politikaları Koordinatörü Özlem Katısöz ise bu gelişmeyi Türkiye açısından şöyle değerlendirdi:

"Avrupa Birliği'nin yeni iklim hedefinin, AB'nin önemli bir siyasi ve ticari partneri olan Türkiye için kritik önemde etkileri olacak. Bu iddialı hedefi fırsata çevirmesi Türkiye'nin yararına olacaktır. AB, bu iddialı iklim hedefine uyumlu bir üretim, tüketim ve ticaret düzeni getirmek için çalışıyor. Muazzam enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji potansiyeli ile Türkiye, iddialı bir iklim hedefi belirleyip ortak geleceğimizi kontrolden çıkmış iklim krizinden koruyarak küresel çabalar açısından öne çıkan bir aktör haline gelebilir. Ülkemizde de AB'deki gibi iddialı bir iklim hedefine hatta daha iyisine yönelik adımlar atılabilir ve atılmalıdır".