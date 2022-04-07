AB'nin gündemi Rusya'ya 'petrol ambargosu'

Avrupa Birliği (AB) dış politika temsilcisi Josep Borrell, AB'nin dün yaptırımlara dair mutabakat sağlayamamasının ardından Rusya'ya karşı kömür ithalatına yasak getirilmesini de kapsayan beşinci tur AB yaptırımlarına dair bugün ya da yarın anlaşmaya varılabileceğini açıkladı.

Ukrayna, Rusya'yı savaşı sonlandırmak zorunda bırakacak derecede yıkıcı ekonomik yaptırımlar uygulanmasını talep ederken, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri kömür ambargosu konusunda mutabakat sağlanamaması nedeniyle yeni yaptırımları dün yürürlüğe alamamıştı.

Borrell NATO toplantısı öncesinde bugün yaptığı açıklamada yaptırımlarda anlaşmaya varılmasına dair "Belki bugün öğleden sonra ya da en geç yarın" ifadelerini kullandı ve Rusya'ya petrol ambargosunun Pazartesi ele alınacağını ekledi.

Kaynakların verdiği bilgiye göre, AB diplomatları, kömür ambargosunun mevcut kontratları etkileyip etkilemeyeceği de dahil olmak üzere teknik konuların incelenmesi gerektiğini gerekçe göstererek dün Avrupa Komisyonu'nun Rusya'ya uygulanmak üzere önerdiği yeni yaptırımları onaylayamamıştı.

ABD yeni yaptırımları açıkladı

AB'nin uygulamaya alması beklenen yaptırımlara ek olarak Washington da dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki kızına ve Sberbank ile Alfabank bankalarına yeni yaptırımlar uyguladı. Sberbank, Rusya'nın toplam varlıklarının üçte birini elinde tutarken, Alfabank da ülkenin dördüncü en büyük finansal kurumu olma özelliğini taşıyor.

Yeni yaptırımlar kapsamında, Amerikalıların Rusya'ya yatırım yapması da engellendi.

ABD ayrıca Rusya'nın G20'den de çıkarılmasını talep ediyor ve Rus yetkililerin Endonezya'daki toplantılara katılması durumunda toplantıları boykot etmeye hazırlanıyor.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun da bugün Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınması konusunu oylaması bekleniyor.