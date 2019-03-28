AB'nin İngiltere'ye verdiği Brexit süresi doluyor

28 Mart 2019

Avrupa Birliği'nin (AB) Brexit tarihini 22 Mayıs'a kadar ertelemek için koyduğu ''Brexit anlaşmasının 29 Mart'a kadar onaylanması'' koşulu için belirlenen sürede sona gelinirken, İngiliz hükümetinin atacağı adım belirsizliğini koruyor.

İngiltere'nin talebi üzerine normal takvime göre 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit'i, koşullu olarak erteleyen AB'nin, Brexit anlaşmasının İngiliz parlamentosunda onaylanması için verdiği süre 29 Mart Cuma günü doluyor.

AB, parlamentoda daha önce iki kez ezici çoğunlukla reddedilen anlaşmanın 29 Mart'ta yerel saatle 23.00'e kadar milletvekillerinin onayını alması halinde Brexit'in 22 Mayıs'a ertelenmesini kabul etmişti. AB, aksi takdirde İngiltere'ye 12 Nisan tarihini vermiş ve o tarihe kadar İngiliz tarafına yeni bir teklifle gelme kapısını da açık bırakmıştı.

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nın başkanı John Bercow ise parlamento teamüllerinin, daha önce reddedilen bir önergeyi, önemli bir değişikliğe uğramadıkça yeniden görüşmesine izin vermeyeceğini açıklamıştı.

Hükümetin parlamento sorumlusu Andrea Leadsom, bugün milletvekillerine yaptığı açıklamada, parlamentonun 29 Mart Cuma günü Brexit anlaşmasını yeniden görüşeceğini bildirdi ancak bir oylamaya gidilip gidilmeyeceğini netleştirmekten kaçındı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, dün partisinin milletvekillerinden oluşan ''1922 Komitesi''ne, Brexit anlaşmasının parlamentodan geçmesine destek vermeleri halinde, AB ile müzakerelerin ikinci aşamasını beklemeden istifa edeceği sözünü verdi.

May'in istifa vaadinin ardından sert Brexit yanlısı Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın da aralarında yer aldığı anlaşmaya muhalif bazı milletvekilleri yeni bir oylama yapılması durumunda bu kez ''evet'' oyu vereceklerini açıkladı.

May'in azınlık hükümetine dışarıdan destek veren Kuzey İrlanda'nın sert Brexitçi ve aşırı sağ Demokratik Birlik Partisi (DUP) ise, anlaşmaya her şeye karşın ''hayır'' oyu vereceğini duyurdu.

Kaynak: AA