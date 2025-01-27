AB'nin Moldova'ya verdiği 30 milyon Euro'nun nereye harcanacağı belli oldu

Moldova Başbakanı Dorin Recean, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğal gaz krizi yaşanan Transdinyester'e ilişkin değerlendirmede bulundu. Bölgeye destek verme kararı aldıklarını belirten Recean, "Moldova hükümeti, Transdinyester'e borç olarak 3 milyon metreküp doğal gaz temin etme kararı aldı" dedi.

Avrupa Birliği'nin Moldova'ya 30 milyon Euro verdiğini kaydeden Recean, söz konusu paranın Transdinyester'e doğal gaz sevkiyatı ve Moldova için elektrik üretiminde kullanılacağını söyledi.

Gazprom Moldova'ya doğal gaz sevkiyatını durdurdu

Transdinyester'in sözde lideri Vadim Krasnoselskiy, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, bölgedeki doğal gazın "birkaç gün içerisinde" biteceğini ifade etmişti.

Rus enerji şirketi Gazprom, 1 Ocak'ta borcunu ödemediği için Moldova'ya doğal gaz sevkiyatını durdurmuştu.