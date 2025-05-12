AB’nin Rusya'ya yaptırım tehdidi gaz fiyatlarında artışa neden oldu

Avrupa doğal gaz piyasasında fiyatlar, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırım uyarılarıyla birlikte artış gösterdi. Gösterge niteliğindeki Hollanda TTF doğal gaz kontratı, megavat saat başına yüzde 3,5 yükselerek 35,83 euro seviyesine ulaştı.

2 boru hattının kalıcı kapatılabileceği ihtimali

Ukrayna’nın Avrupalı müttefikleri, Rusya’nın Başkan Trump tarafından önerilen 30 günlük ateşkesi reddetmesi durumunda, Rusya’yı Almanya’ya bağlayan Kuzey Akım 2 boru hattının kalıcı olarak kapatılabileceğini belirtti. Bu tehdidin, enerji piyasasında risk algısını artırdığı gözlemlendi.

AB, 2027 yılı sonuna kadar Rusya’dan enerji ithalatının büyük bölümünü sonlandırma hedefini daha önce duyurmuş ve Rusya üzerindeki ekonomik baskıyı artırmaya yönelik adımlar atmıştı.

Öte yandan, doğal gaz fiyatlarındaki artışın bir diğer nedeni de ABD ve Çin’in, gümrük vergilerini geçici olarak azaltma kararıyla piyasalarda risk algısının azalması oldu.