AB’nin Rusya'ya yaptırım tehdidi gaz fiyatlarında artışa neden oldu
Avrupa Birliği’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırım tehditleri, doğal gaz fiyatlarını yukarı çekti. Gösterge Hollanda TTF doğal gaz kontratı, %3,5 artışla megavat saat başına 35,83 euroya yükseldi. Ukrayna’nın Avrupalı müttefikleri, Rusya’nın Başkan Trump’ın önerdiği 30 günlük ateşkesi reddetmesi durumunda Kuzey Akım 2 boru hattının kalıcı olarak kapatılabileceği uyarısında bulundu.
Avrupa doğal gaz piyasasında fiyatlar, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırım uyarılarıyla birlikte artış gösterdi. Gösterge niteliğindeki Hollanda TTF doğal gaz kontratı, megavat saat başına yüzde 3,5 yükselerek 35,83 euro seviyesine ulaştı.
2 boru hattının kalıcı kapatılabileceği ihtimali
Ukrayna’nın Avrupalı müttefikleri, Rusya’nın Başkan Trump tarafından önerilen 30 günlük ateşkesi reddetmesi durumunda, Rusya’yı Almanya’ya bağlayan Kuzey Akım 2 boru hattının kalıcı olarak kapatılabileceğini belirtti. Bu tehdidin, enerji piyasasında risk algısını artırdığı gözlemlendi.
AB, 2027 yılı sonuna kadar Rusya’dan enerji ithalatının büyük bölümünü sonlandırma hedefini daha önce duyurmuş ve Rusya üzerindeki ekonomik baskıyı artırmaya yönelik adımlar atmıştı.
Öte yandan, doğal gaz fiyatlarındaki artışın bir diğer nedeni de ABD ve Çin’in, gümrük vergilerini geçici olarak azaltma kararıyla piyasalarda risk algısının azalması oldu.