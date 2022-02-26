AB'nin Rusya'ya yaptırımları devrede

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik finans, enerji ve ulaşım gibi çeşitli alanları kapsayan ve üst düzey kişilerin mal varlıklarını donduran yeni yaptırımları uygulamaya konuldu.

AB'nin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle hazırladığı yeni yaptırım listesi AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yaptırım listesinin başında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yer aldı.

Rusya Ulusal Güvenli Konseyi üyeleri ve Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgelerle iş birliği anlaşmasını onaylayan Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma üyeleri de listelendi. Bu kişilerin mal varlıkları donduruldu.

Rusya Devlet Başkanlığı, Savunma Bakanlığı gibi çeşitli kamu kurumları ile enerji, havacılık ve finans sektöründe faaliyet gösteren şirketleri içeren toplam 64 önemli Rus kurumuna da yaptırım getirildi.

Rus Demiryolları, Kalashnikov, Oboronprom, Rosoboronexport, Sukhoi, Tupolev, Progress, Almaz-Antey, Uralvagonzavod, Kamaz, Sovcomflot, Sevmash, Rustech-Azimut, United Shipbuilding söz konusu kurumlar arasında yer alırken, bunların AB finansal hizmetlerine erişimi kesildi ve teknoloji sağlanması yasaklandı.

Alfa Bank, Bank Otkritie, Bank Rossiya ve Promsvyazbank yaptırım listesine dahil edildi. Bu kurumlarla sermaye piyasaları işlemleri ve finansal hizmetler yasaklandı.

Rus kamu kurumlarının borçlarının yeniden finanse edilmesi engellendi.

AB bankalarının, Rus vatandaşlarından 100 bin Euro'dan daha fazla miktarda mevduat kabul etmelerine yasak getirildi.

AB'deki tahvil takas kurumlarının Rus kurumlarına hizmet vermesi yasaklandı. Rusya'ya petrol rafinerileri için gerekli mal, hizmet ve teknoloji gönderilmesine yasak getirildi.

Ayrıca ülkeye çift kullanımlı ürün ve ekipman ihracatı engellendi. Havacılık ve uzay endüstrisinde kullanıma uygun mal ve teknolojiyi kapsayan ürünlere de ihracat yasağı uygulandı.

Rus hava yollarına yedek parça ve ekipman satışı yasak kapsamına alındı.