AB'nin yeni ticaret temsilcisi belli oldu

08 Eylül 2020

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Litvanyalı politikacı Valdis Dombrovskis'in Avrupa Birliği Ticaret Temsilcisi görevine atandığını duyurdu. Dombrovskis 26 Ağustos tarihinden bu yana geçici olarak AB Ticaret Temsilciliği görevini yürütüyordu.

Yapılan açıklamada, Dombrovskis'in, Avrupa Komisyonu Eurogroup temsilciliği görevine de devam edeceği belirtildi.

Von der Leyen ayrıca, Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Mairead McGuinnes'in Avrupa Komisyonu'nun yeni İrlanda temsilcisi olacağını ve Finansal Hizmetler, Finansal İstikrar ve Sermaye Piyasaları portföylerinden sorumlu olacağını açıkladı. Von der Leyen, McGuinnes'in AB ile ilgili konularda son derece tecrübeli olduğunu ve AB'nin politik gündemini daha ileri taşıyarak özellikle yeşil ve dijital ikize geçiş konusunda Komisyon'u desteklemesini sağlayacağını ifade etti.