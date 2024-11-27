AB'nin yeni yönetim ekibinin ilk büyük girişimi: Rekabet Pusulası

AB'nin yürütme organına 5 yıl daha liderlik etme yetkisini alan von der Leyen, AP Genel Kurulu'nda yapılacak güvenoyu yoklaması öncesinde 26 Komisyon üyesini takdim etti. "Avrupa sınırlarında savaş sürüyor. Önümüzde bizi bekleyenlere hazır olmalı, NATO ile el ele çalışmalıyız" diyen von der Leyen, ilk defa ekibinde savunmadan sorumlu bir Komisyon üyesi olacağını açıkladı.

Ekonomik güvenlik artırılmalı

AB içinde beraber hareket etmenin çok daha büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan von der Leyen, "Özgürlüğümüz ve egemenliğimiz her zamankinden daha fazla ekonomik gücümüze bağlı. Güvenliğimiz, rekabet etme, yenilik yapma ve üretme yeteneğimize bağlı" dedi.

Yeni Komisyon'un ilk büyük girişiminin Rekabet Pusulası olacağını, Rekabet Pusulası'nın, Avrupa'nın ABD ve Çin arasındaki inovasyon açığını kapatmayı, karbondan arınmayı ve rekabet için ortak bir plan hazırlamayı içerdiğini bildiren von der Leyen, bunun ekonomik güvenliği artırmayı ve bağımlılıkları azaltmayı da kapsayacağını ifade etti ve ilk 100 günü içerisinde 'Temiz Sanayi Mutabakatı'nı da gündeme getireceklerini belirtti.​​​​​​​

Komisyon'un yeni üyeleri

Von der Leyen'in AP Genel Kurulu'nun onayının ardından görevine başlayacak yeni ekibi:

Leyen, İspanya'dan Teresa Ribera "Temiz, Adil ve Rekabetçi Dönüşüm", Fransa'dan Stephane Sejourne "Refah ve Sanayi Stratejisi", Estonya'dan Kaja Kallas "Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası", İtalya'dan Raffaele Fitto "Uyum ve Reform", Finlandiya'dan Henna Virkunen "Teknolojik Bağımsızlık, Güvenlik ve Demokrasi", Romanya'dan Roxana Minzatu "Halk, Yetenekler ve Hazırlılık"tan sorumlu başkan yardımcıları olarak belirledi.

Slovenya'dan Marta Kos "Genişleme", Slovakya'dan Maros Sefkovic "Ticaret ve Ekonomik Güvenlik", Letonya'dan Valdis Dombrovskis "Ekonomi ve Üretkenlik", Hırvatistan'dan Dubravka Suica "Akdeniz", Macaristan'dan Oliver Varhelyi "Sağlık ve Hayvan Refahı", Hollanda'dan Wopke Hoekstra "İklim, Net Sıfır ve Temiz Büyüme", Litvanya'dan Adrius Kubilius "Savunma ve Uzay", Çekya'dan Jozef Sikela "Uluslararası Ortaklıklar", Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) Costas Kadis "Balıkçılık ve Okyanuslar", Portekiz'den Maria Luis Albuquerque "Finansal Hizmetler, Tasarruflar ve Yatırımlar", Belçika'dan Hadja Lahbib "Hazırlıklılık, Kriz Yönetimi ve Eşitlik", Avusturya'dan Magnus Brunner "İç İlişkiler ve Göç", İsveç'ten Jessika Roswall "Çevre, Su Dayanıklılığı, Rekabetçi, Döngüsel Ekonomi", Polonya'dan Piotr Serafin "Bütçe, Yolsuzlukla Mücadele ve Kamu Yönetimi", Danimarka'dan Dan Jorgensen "Enerji ve Konut", Bulgaristan'dan Ekaterina Zaharieva "Startup, Araştırma ve İnovasyon", İrlanda'dan Michael McGrath "Demokrasi, Adalet ve Hukukun Üstünlüğü", Yunanistan'dan Apostolos Tzitzikostas "Sürdürülebilir Ulaşım ve Turizm", Lüksemburg'dan Christophe Hansen "Tarım ve Gıda" ve Malta'dan Glenn Micallef "Nesiller Arası Adalet, Gençlik, Kültür ve Spor" dosyasını aldı.