Abramovich'in iki ortağı için tarihi karar

İngiltere dün Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşılık olarak Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'le yakın ilişkisi olan iki kişiye yaptırım getirirken, hükümet tarafından bu zamana kadarki en büyük varlık dondurma yaptırımının uygulandığını açıkladı.

Chelsea Futbol Klübü direktörü Eugene Tenenbaum ve Abramovich'in bir diğer iş ortağı David Davidovich yaptırımların hedefindeydi. Davidovich'e aynı zamanda seyahat yasağı getirilecek yani İngiltere'ye girmesine ya da ülkede kalmasına izin verilmeyecek.

Milyarder işadamı Abramovich, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği gün iki şirketinin kontrolünü Tenenbaum ve Davidovich'e devretmişti.

Hükümet, iki adamla bağlantısı olan 10 milyar dolar değerindeki varlıkları dondurma emri verdi.