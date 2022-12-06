Abu Dabi Uzay Diyalog Forumu başladı

Ülkenin resmi ajansı WAM'da yer alan haberde, BAE Uzay Ajansı'nın, "Abu Dabi Uzay Diyalog Forumu'nu" Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı'nın iş birliğinde organize ettiği belirtildi.

Foruma 47 uluslararası uzay kurumu ve ajansından yaklaşık 300 temsilci ile yetkili ismin katılacağı aktarılan haberde, Abu Dabi Uzay Diyalog Forumu'nda 3 ana konuya odaklanılacağı kaydedildi.

Haberde, uzay sürdürülebilirliğinin yanı sıra uzaya kolay ulaşım ve güvenliğinin forumda gerçekleşecek 35 oturumda tartışılacağı ifade edildi.

Bu arada Bahreyn'deki temaslarını tamamladıktan sonra BAE'ye geçen İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da forumun açılışına katıldı.

WAM'daki habere göre, Abu Dabi Uzay Diyalog Forumu'nun açılışına katılan isimler başında BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ın yanı sıra Hindistan Kalkınmadan Sorumlu Bakan Jitendra Singh ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani geliyor.

BAE Dışişleri Bakanı Bin Zayid, açılış konuşmasında, BAE ile İsrail'in uzay ve ilgili teknolojik alandaki iş birliğinin gelişmeye devam ettiğine vurgu yaptı.

Uzay alanındaki çalışmalar için özel sektörün önemine dikkati çeken Bin Zayid, uzay için uluslararası etkin bir iş birliği temennisinde bulundu.