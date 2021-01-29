“Açığa satış yapanlara saygı göstermeyin”

İşlem platformlarının GameStop hisselerine sınırlama getirmesine tepki gösterenler arasına Elon Musk da katıldı. Son günlerde birçok şirketin hisse senedinde ciddi hareketler olmasına yol açan piyasa oynaklığının nedeninin açığa hisse senedi satan kurumlar olduğunu belirten Musk, kamuoyunun bu kurumlara herhangi bir saygı göstermemesi gerektiğini belirtti.

Musk, "Kısa pozisyon alan savunmaya geçtiler. Onlara saygı göstermeyin. Onlar kısa pozisyon aldılar. Siz sahip olmadığını evi sahip olmadığını arabaları satamıyorsunuz, ancak sahip olmadığınız hissesi satabiliyorsunuz" dedi.

Piyasalardaki aşırı oynaklık sonrası GameStop’un yanı sıra, AMC Entertainment, Bed Bath and Beyond, Blackberry, Nokia, Express Inc, Koss Corp, American Airlines, Tootsie Roll, Trivago, Naked Brand Group gibi şirketlerin hisselerine işlem kısıtlaması getiren Robinhood.com, gelen tepkilerin ardından bu kararından geri adım attı. İşlem kısıtlamasının bugünden itibaren kalkacağını belirtti.