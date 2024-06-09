Adada kaybolan BBC sunucusunun cansız bedeni bulundu

İngiliz kamu yayıncısı BBC'de sağlık yayınları yapan Dr. Michael Mosley, eşiyle birlikte tatil için geldiği Yunanistan'ın Sömbeki adasında hayatını kaybetti.

Yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolduğu bildirilen 67 yaşındaki Dr. Mosley'in, arama ve kurtarma çalışmaları sonucunda cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

BBC'de yer alan habere göre, Sömbeki Belediye Başkanı Elefterios Papakaladoukas, Dr. Mosley'in cansız bedeninin, yürüyüşe çıktığı Agia Marina plajı yakınlarındaki kayalık bir tepede bulunduğunu söyledi.

BBC'ye konuşan bir polis, bir mağaraya yaklaşırken bulunan cesedin, "birkaç gündür" ölü olduğunu ve henüz resmi olarak kimliğinin belirlenemediğini söyledi.