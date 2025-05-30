Adalet Bakanlığı'ndan memur alımında yeni dönem! Yaş sınırı kalktı

Adalet Bakanlığı'nda memur alımlarında uygulanan 35 yaş sınırı kaldırıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte memuriyete girişte, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki yaş şartı esas alınacak. Değişiklikleri içeren yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

"Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" başlığıyla yayımlanan düzenleme, Bakanlığın personel alımında yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Kapsamlı bir güncelleme yapıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yönetmelikle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "adalet teşkilatının insan kaynağı yapısını daha adil, şeffaf ve çağın gereklerine uygun hale getirmek" amacıyla kapsamlı bir güncelleme yapıldığını ifade etti.

Tunç, memuriyete girişte aranan 35 yaş sınırının kaldırıldığını duyurarak, bundan böyle yalnızca Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen yaş koşulunun geçerli olacağını belirtti.

Yapılan düzenlemeyle, Bakanlık bünyesine fizyoterapist ve işaret dili tercümanı kadroları eklendi; bu kadrolara atanmanın koşulları da netleştirildi. Zabıt katipliği uygulama sınavlarında ise anlam bütünlüğünü artırmaya yönelik yenilikler yapıldı.

"Yer değiştirme talepleri, yılda en az bir kez alınacak"

Tunç, koruma ve güvenlik görevlisi alımı için de 30 yaş sınırının kaldırıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Zabıt katibi, mübaşir, cezaevi katibi ile infaz ve koruma memuru kadroları için ilgili alan mezunlarına kontenjanlı öncelik hakkı getirildi. Lise, ön lisans ve lisans KPSS puan türleri birbirinden bağımsız değerlendirilecek, farklı düzeylerdeki puanlar arasında karşılaştırma yapılmayacak. Zorunlu atamaya tabi kadrolar için uygulamaya geçirilmeyen rotasyon hükümleri yürürlükten kaldırıldı. Personelin isteğe bağlı yer değiştirme talepleri, yılda en az bir kez alınacak."

Bakan Tunç, yönetmeliğin adalet teşkilatına hayırlı olmasını diledi.