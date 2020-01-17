"Adaletsiz maaş veren şirket fazla vergi ödeyecek"

17 Ocak 2020

Hüsniye GÜNGÖR

ABD’nin Kaliforniya eyaleti ülkenin en büyük şirketlerinden bazılarından daha fazla vergi almaya hazırlanıyor. Vergi artışının büyüklüğü, üst düzey yöneticisinin çalışanlarına kıyasla ne kadar kazandığına bağlı olacak. Fark ne kadar büyük olursa, vergi artışı da o kadar yüksek olacak.

Demokrat senatör Nancy Skinner'ın kanun tasarısı Çarşamba günü ilk komite oturumundan geçti. Mevzuatla 4.1 milyar dolara kadar vergi toplanacağı tahmin edilirken, kanunu destekleyenler bununla düşük ücretli çalışanlara kamu yardımı yapılabileceğini savunuyor. Kanun teklifi Kaliforniya'da yürütülen işletmelerden en az 10 milyon dolar vergilendirilebilir gelir elde eden şirketler için geçerli olacak. Tasarı, merkezi Burbank'ta bulunan Walt Disney Co. dahil olmak üzere ülke çapında yaklaşık 2 bin şirkreti ilgilendiriyor.

‘Aşevlerinden doyuyor, arabada yaşıyorlar’

Kanun tasarısı Disney'in kurucu ortağı Roy Disney'in torunu olan varis Abigail Disney'den de destek almıştı. Şirket üzerinde resmi bir yaptırını bulunmayan Disney, şirket çalışanlarının daha iyi maaşlar alması gerektiğini savunmuş ve "Çalışanlarının birçoğu yoksulluk içindeyken rekor karlar elde etmek çok saçma” açıklamasında bulunmuştu. Anaheim'daki sendika ofisini ziyaret ederek çalışanların durumuyla ilgili bilgi alan Disney milletvekilleriyle de görüşerek bazı çalışanların aşevlerinden yemek yediğini, arabalarında uyuduğunu söylemişti.

Disney CEO’su ortalama ücretin bin 400 katı maaş alıyor

Teklife göre üst düzey yönetici maaşının ortalama çalışanlara oranının yüzde 300'den fazla olduğu şirketlerde yüzde 8,84 olan işletme vergisi yüzde 14,84'e çıkacak. Ücret farkı oranı yüzde 200 ila yüzde 300 arasında olan şirketler yüzde 13,85 oranında vergi ödeyecek. Walt Disney Co. CEO'su Bob Iger, şirketin 21st Century Fox'u satın almasına bağlı bir kerelik bir hisse senedi ödülü nedeniyle 2018'de 65 milyon doların üzerinde para aldı. Equilar tarafından yapılan bir araştırmaya göre, bu maaş bir Disney çalışanının ortalama ücretinin bin 400 katından fazlaydı. Şirketin hissedarları 2018’de Iger'in ödeme paketine karşı çıkmışş şirket de geçen yıl Iger'in gelecekteki potansiyel kazancını şirket 13.5 milyon dolar azaltarak karşılık vermişti.