ADB'den Asya ekonomilerine pozitif 2025 görünümü

Asya Kalkınma Bankası (ADB), Gelişen Asya ekonomilerine ilişkin büyüme tahminlerini güncelledi. Banka, 2025 yılı için büyüme beklentisini yüzde 4,8'den yüzde 5,1'e yükseltirken, 2026 öngörüsünü de yüzde 4,5'ten yüzde 4,6'ya çıkardı. Kurum, 2025 tahminindeki artışta Hindistan ekonomisinin beklenenden güçlü performans göstermesinin etkili olduğunu belirtti.

Raporda Hindistan'ın 2025 büyüme tahmini yüzde 6,5'ten yüzde 7,2'ye çıkarılırken, Tayvan için öngörü yüzde 5,1'den yüzde 7,3'e revize edildi. Çin'in büyüme beklentisi yüzde 4,7'den yüzde 4,8'e yükseltildi. Güney Kore, Hong Kong, Singapur ve Endonezya için de 2025 tahminlerinde artışa gidildi.

Manila merkezli ADB, 46 ekonomiyi kapsayan "Gelişen Asya" grubunun 2024'teki yüzde 5,1'lik büyüme hızını 2025'te de koruyacağını öngörüyor. Ancak 2026'da bölgesel büyümenin yüzde 4,6'ya gerilemesi bekleniyor.

Banka, bölge ekonomilerinin ABD tarifeleri, ticaret politikaları ve küresel piyasalardaki oynaklıklardan kaynaklanan risklerle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. 2025 için enflasyon tahmini ise yüzde 1,7'den yüzde 1,6'ya düşürüldü.

Değerlendirmelere göre tarifelerin özellikle ABD'ye ihracat riski yüksek olan Singapur, Tayvan ve Çin gibi ekonomilerde etkisini hissettirmeye başlayacağı öngörülüyor. ING analistleri, 2026 görünümünün tarifelerin baskısıyla Asya'da daha zayıf bir büyümeye işaret ettiğini kaydetti.

Nomura ekonomistleri ise, "Yapay zeka süper döngüsünün bölgesel bir ayrışma yarattığını" ifade etti. Raporda, yapay zekâ kaynaklı elektronik talebinin teknolojik ihracatçı ülkeleri desteklediği, buna karşın Çin'deki emlak sektöründeki zayıflık ve jeopolitik gerilimlerin bölgesel büyüme üzerinde baskı oluşturmayı sürdürdüğü belirtildi.