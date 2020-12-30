Aden Havalimanı'nda patlama: 13 ölü, 65 yaralı

Yeni Yemen hükümetinin kabine üyelerini taşıyan uçak havalimanına iniş yaptığı sırada biri terminalde olmak üzere Aden Havalimanında 3 patlama yaşandı.

Aden Valisi Ahmed Hamid Lemles, yeni hükümetinin kabine üyeleri ülkeye ulaştığı sırada Aden Havalimanı'nın terminalinde meydana gelen patlamalarda ilk belirlemelere göre 13 kişinin öldüğünü, 65 kişinin yaralandığını açıkladı.

Vali Lemles, yaptığı açıklamada ilk yardım çalışmalarının ve yaralıların tahliyesinin devam ettiğini belirterek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.

Lemles, bu tür olayların kendilerini korkutmayacağını ve Husi milislere karşı verilen savaşın devam ettiğini, bundan geri adım atılmayacağını vurguladı.

Kabine üyeleri Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ulaştı

Suudi Arabistan’ın Al Arabiya kanalının internet sitesinde yayınlanan haberde ise kabine üyelerini taşıyan uçağın havalimanına iniş yapmasından kısa süre sonra havalimanına havan mermileriyle 3 saldırı gerçekleştirildiği ve daha sonra silahlarla ateş açıldığı kaydedildi.

Haberde, kabine üyelerinin saldırıdan yara almadan kurtulduğu ve Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na götürüldüğü ifade edildi.

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, hükümet üyelerinin durumunun iyi olduğunu belirterek, "Aden Havalimanı'nı hedef alan korkakça terör eylemi Yemen'e ve halkına karşı yürütülen savaşın bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

Abdulmelik, söz konusu saldırının, Husilerin darbesini sonlandırana kadar ve istikrar yeniden sağlanıncaya kadar görevlerini yerine getirme kararlılıklarını artırdığını belirtti.

Yemen'deki Husiler: Aden Havalimanı'ndaki patlama ile bir ilgimiz yok

Husilerin Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Buhayti, yaptığı açıklamada, "Saldırıyla hiçbir ilgilimiz yok." ifadesini kullandı.

Bunun, kendilerine yönelik kırık plak gibi tekrarlanan suçlamalardan olduğuna işaret eden Buhayti, söz konusu saldırının paralı askerler (hükümet birlikleri ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçleri) arasında devam eden çatışmaların ardından görülen bir hesaplaşma olduğunu savundu.

Türkiye'den kınama

Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz hafta görevine başlayan Başbakan Muin Abdulmelik başkanlığındaki yeni Yemen hükümeti üyelerini taşıyan uçağın Aden Havalimanı'na inişinden sonra gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Yemen halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dilendi.

BM Yemen Özel Temsilcisi saldırıyı kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, yeni Yemen hükümetinin kabine üyeleri ülkeye ulaştığı sırada Aden Havalimanı'nda yaşanan saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerinde bulunan Griffiths, "Yapılan bu şiddet, kabul edilemez. Yaşananlar, Yemen'in acilen barış yoluna girmesi gerektiğini acı bir şekilde hatırlatmıştır." ifadesini kullandı.

Griffiths, kabinenin, onu bekleyen zor durumlarla mücadelede kararlı ve sert olmasını temenni ettiğini kaydetti.