Adil bir barış arayışında küresel dayanışmanın önemi

24 Şubat 2023’te Rusya’nın Ukrayna’yı tam kapsamlı işgalinin birinci yılı doluyor. Ama Rusya, Ukrayna’ya karşı aslında 9 yıldır savaş yürütüyor. Bu savaşın nedeni, Rusya Federasyonu ve üst düzey yöneticilerinin neo-emperyal ve yayılmacı emelleridir. Rus propagandası, Ukrayna’nın sadece birkaç gün direnebileceğini iddia ediyordu. Gerçekte ise Ukrayna sadece işgali durdurmakla kalmadı, başarılı karşı saldırılar sayesinde işgal edilen topraklarının neredeyse yarısını da kurtardı.

Ne sivil altyapının ve konut binalarının sürekli bombardımanı nedeniyle sivil halka uygulanan terör, ne de Rusya Federasyonu’nun enerji veya nükleer şantajı bizi teslim olmaya zorlayamadı. Her şeye rağmen devlet kurumları, iş dünyası, eğitim ve hatta kültür kurumları çalışmaya devam ediyor. Ülkedeki durumu istikrara kavuşturduk ve zafere giden yolda emin adımlarla ilerliyoruz.

Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Ukraynalılar konusunda çok yanıldı. Biz kendi toprağımızdayız ve onu kanımızın son damlasına kadar savunacağız. Rus saldırganlığından ölmek veya özgür bir ülkede hür bir şekilde yaşamaktan başka seçeneğimiz yok. Bu savaş, Ukrayna devletini, kültürünü, dilini ve Ukraynalıların öz kimliğini yok etme hedeflerini açıkça ilan eden saldırgana karşı güvenle Ukrayna halkının ulusal kurtuluş mücadelesi olarak adlandırılabilir.

Rusya Ukrayna’yı işgal ederek sadece halkımıza acı ve ıstırap getirmekle kalmadı, bölgeyi ve dünyayı kaosa sürükledi, gıda ve enerji krizine neden oldu. Geride kalan bir yıl boyunca süregelen yoğun çatışmalar geniş çapta yıkıma neden oldu, binlerce kişi öldü veya yaralandı, milyonlarca kişi yerinden oldu, işlerini ve geçim kaynaklarını kaybetti. Ukrayna adil olmayan bir barışı kabul etmeyeceğini açıkça ilan etti.

Ukrayna topraklarını işgal altında tutan ve halkımızı saldırganın insafına bırakan hiçbir şeyi kabul etmeyeceğiz. Rusya şimdi durdurulmalı, çünkü saldırganı yatıştırmak başka yerlerde yeni vahşetlere yol açacaktır. Savaş adil bir barışla bitmeli, Kırım ve Donbas da dahil olmak üzere Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği ve Rus savaş suçlularının cezalandırılması anlamına gelen uluslararası hukuk düzeni yeniden sağlanmalı, Ukrayna’nın uğradığı zararın Rusya tarafından tazmini gerçekleştirilmelidir. Bu temel unsurlar, Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyi’nin Türkiye tarafından da desteklenen barış formülünde açıklanmıştır.

Türkiye tek ülke oldu

Dünya topluluğu bu savaşı durdurmak ve gelecekte tekrarını önlemek için birlikte çalışmalıdır. Bu, Rusya’nın başta Ukrayna olmak üzere hiçbir ülkeye saldırmasına veya tehdit etmesine izin vermeyecek bir güvenlik sistemi oluşturmamız gerektiği anlamına geliyor. Mustafa Kemal Atatürk, “Silahsız diplomasi, zafersiz barış olmaz” demişti.

Ukrayna’nın zaferine ihtiyacımız var. Saldırgana karşı yürüttüğümüz mücadelede destekleri için Türkiye’ye ve dünyanın tüm barışsever devletlerine müteşekkiriz. Türkiye, çatışmanın tarafları arasında arabuluculukta önemli bir rol oynadı ve aslında Ukrayna ile Rusya’yı müzakere masasına oturtabilen tek ülke oldu.

Ünlü Tahıl Anlaşması, küresel gıda güvenliğine önemli bir katkı yaptı ve ülkelerimizi küresel ölçekte önemli oyunculara dönüştürdü. Savaş esirlerinin değişimi ve “insani koridor” girişimi, insani konularda aktif olarak çalışma yönündeki ortak irademizi açıkça vurgulamaktadır. Bir yıl önce Türkiye’deki Büyükelçiliğimizin, konsolosluklarımızın, Ukraynalı dernek ofislerimizin Ukraynalılar için adeta insani yardım kabul noktalarına dönüştüğünü asla unutmayacağım.

Türk toplumu acımızı paylaşarak önemli yardımlarda bulundu. Depremin hemen ardından Ukrayna, Hatay iline arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için kurtarma ekipleri ve malzeme gönderdi. Şimdi Ukrayna’da Türkiye’ye yardım etmek için insani yardım toplanıyor. Türkiye’deki Ukrayna diasporası da depremzedeleri desteklemek için seferber oldu. Bazı Ukraynalı iş insanları, deprem bölgesinden tahliye edilenler için ücretsiz otel odaları sağladı.

Birbirimize hep yardım ettik

Ülkelerimizdeki durum, daha fazla uluslararası dayanışma ve sorumluluk ihtiyacı olduğunu gösterdi. Tam kapsamlı savaşın başlangıcında birçok kişi hayatta kalacağımızı beklemiyorduysa da devamında dünyanın Ukrayna’ya yardım için nasıl seferber olduğunu, benzer şekilde Türkiye’deki depremden sonra da dünyanın yardıma koştuğunu görüyoruz. Türkiye her zaman dünya yardımlarına önemli katkılarda bulunmuştur.

Şimdi de dünya Türkiye’ye yardım etmelidir. Bu yılki olaylar, küresel işbirliğinin, yardımlaşmanın ve iyi komşuluk ilişkilerinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Tarihlerindeki çalkantılı krizlerde Türkiye ve Ukrayna her zaman birbirine yardım etti. Sergilediğimiz hızlı seferber olma ve birbirimize yardım eli uzatma alışkanlığımız, dünyanın Ukrayna’daki savaşı hızla bitirmek için nasıl birlikte çalışabileceğine bir örnek oluşturmaktadır.