Adobe, Workfront'u 1,5 milyar dolara satın alacak

10 Kasım 2020

Adobe Başkan Yardımcısı Anil Chakravarthy, pazarlamacılar için önde gelen iş yönetim platformu Workfront'u satın almak için anlaşmaya vardılarını ve satın alma için 1,5 milyar dolar ödeyeceklerini açıkladı.

Chakravarthy'nin verdiği bilgiye göre Adobe'ni Experinece Cloud ürünü ile Workfront'ın bir araya getirilmesi etkinlik ve verimlilik artışları sağlayacak.

Satın alma sürecinin 2021 ilk çeyrekte tamamlanması bekleniyor.