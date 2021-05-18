Aeroflot Türkiye'ye yapılacak uçuşlar için Rus hükümetinin kararını bekliyor

Rus havayolu Aeroflot haziran ayında Türkiye'ye yapılacak birçok uçuşu iptal ettiğini ve Rusya hükümetinin Türkiye'ye uçuşları yeniden başlatma kararını beklediğini duyurdu.

Rusya geçen ay milyonlarca Rus turist için popüler bir merkez olan Türkiye'de artan COVID-19 vakalarını gerekçe göstererek yapılan uçuşları neredeyse durdurmuştu.

Aeroflot'tan dün akşam yapılan açıklamada, "COVID-19 görev gücünün izin verdiği haftalık iki sefer hariç olmak üzere, haziran ayı için satışları durdurduk ve tüm uçuşları iptal ettik" denildi.

Reuters'a bilgi veren Rus havacılık sektöründen bir kaynak, Rusya'nın Türkiye'ye uçuş yasağını 30 Haziran'a kadar uzatmaya karar verdiğini söyledi, ancak hükümetin COVID-19 tedbirlerini belirleyen görev gücü böyle bir kararın alındığını teyit etmedi.

Başka bir kaynak Reuters'a yaptığı açıklamada Moskova'nın henüz karar vermediğini söyledi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm ve aşı sevkiyatları gibi konuları görüşmek üzere dün Rusya'daydı.

Kalın, haberde Rus yetkililerin Türkiye'deki kapanma, şimdiki kademeli açılma ve vaka sayılarını yakından takip ettiğini söyledi.

Kalın, "En yakın sürede hem Rus aşısının Türkiye'ye gelmesiyle ilgili hem de turizm sezonunun, uçuşların başlaması ile ilgili atılacak adımlar ve sürecin hızlandırılması konularında mutabakat sağladık. Önümüzde, yakın vadede bir takvim var. Atılacak adımları, birlikte yakın bir şekilde takip edeceğiz" dedi.