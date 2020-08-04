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  • AF: ABD'de BLM protestolarında insan hakları 125 kez ihlal edildi

AF: ABD'de BLM protestolarında insan hakları 125 kez ihlal edildi

Amnesty, BLM protestoları sırasında ABD polisinin 125 kez insan haklarını ihlal ettiğini açıkladı.

AF: ABD'de BLM protestolarında insan hakları 125 kez ihlal edildi
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Uluslararası Af Örgütü (Amnesty) ABD'de gerçekleşen Siyahilerin Hayatı Değerlidir (BLM) eylemlerinde protestocuların, sağlık görevlilerinin, muhabirlerin ve yasal gözlemcilerin 125 farklı olayda olayda insani haklarının ihlal edildiğini açıkladı.

Amnesty'nin araştırması haziran ayında yapılan 50 ayrı röportajdan oluşuyor. Araştırmaya ait raporda yerel ve federal hükümete kamu görevlilerinin insan hakları ihlali durumunda sorumlu olması çağrısı yapıldı.

BLM eylemleri ABD'li George Floyd'un bir polis memuru tarafından öldürülmesi ile haziran ayında başlamıştı.

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