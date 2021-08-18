Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin BAE'de olduğu duyuruldu
Birleşik Arap Emirlikleri, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ve ailesinin BAE'de olduğunu açıkladı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve ailesinin BAE'de olduğunu doğruladı.
BAE Dışişleri Bakanlığı, Taliban'ın Afganistan'a hakim olmasından sonra ülkesini terk eden Gani'ye ilişkin bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, BAE'nin Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ve ailesini insani gerekçelerle kabul ettiği ifade edildi.
14 Ağustos'ta cumhurbaşkanı olarak vatanını savunmaya devam edeceğini açıklayan Gani, 15 Ağustos'ta ülkeyi terk etti.
Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.