  1. Dünya Gazetesi
  2. Dünya
  3. Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin BAE'de olduğu duyuruldu
Takip Et

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin BAE'de olduğu duyuruldu

Birleşik Arap Emirlikleri, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ve ailesinin BAE'de olduğunu açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve ailesinin BAE'de olduğunu doğruladı.

BAE Dışişleri Bakanlığı, Taliban'ın Afganistan'a hakim olmasından sonra ülkesini terk eden Gani'ye ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, BAE'nin Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ve ailesini insani gerekçelerle kabul ettiği ifade edildi.

14 Ağustos'ta cumhurbaşkanı olarak vatanını savunmaya devam edeceğini açıklayan Gani, 15 Ağustos'ta ülkeyi terk etti.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

 

Taliban'ın kontrolünde Afganistan'da yaşamTaliban'ın kontrolünde Afganistan'da yaşamGündem
Akar'dan Afganistan açıklaması: Mehmetçiğin güvenliği için her türlü tedbir alındıAkar'dan Afganistan açıklaması: Mehmetçiğin güvenliği için her türlü tedbir alındıGündem
Taliban'ı başa getiren anlaşma: 5 bin mahkum bırakıldı, yaptırımlar kaldırıldıTaliban'ı başa getiren anlaşma: 5 bin mahkum bırakıldı, yaptırımlar kaldırıldıDünya

 