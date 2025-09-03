Afganistan yaralarını sarmaya çalışıyor: Türkiye'den 25 ton insani yardım

Afganistan, Kunar vilayetinde 31 Ağustos gecesi meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Afganistan yönetimi, meydana gelen yıkımı deprem nedeniyle uluslararası yardım çağrısında bulunmuştu.

Türkiye'den de yardım talep eden Afganistan'a yaklaşık 25 tonluk insani yardım malzemesi gönderildi.

"Bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak"

Dışişleri Bakanlığı ile AFAD ve Türk Kızılayı koordinasyonunda hazırlanan insani yardım malzemeleri, Kayseri'deki Erkilet Havalimanı'ndan hareket eden Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait A400M uçağı ile bölgeye ulaştırıldı.

Yardım malzemesini Afganistan'ın Celalabad şehrine ulaştırmak için görevlendirilen ekibe öncülük eden AFAD Uluslararası İnsani Yardım Daire Başkanı Seyfettin Karabulut, malzemelerin sabah saatlerinde Kayseri'den sevk edildiğini kaydetti:

"Bölgede acil ihtiyaç olan barınma malzemelerinden ve hijyen ile gıda kolilerinden oluşan yaklaşık 25 ton insani yardım malzemesi Afgan Kızılay'ına teslim edilmiştir.

Süreç içerisinde bölgeye intikal ettirdiğimiz acil insani yardım malzemeleri, Afgan Kızılayı ve Türk Kızılayı ile ortaklaşa olarak bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. AFAD olarak insanımız için ülkemizde, insanlık için sınırlarımız ötesinde insani yardım faaliyetlerimiz devam edecektir."

Yetkililer, depremde can kaybı sayısının 1124'e, yaralıların ise 3 bin 251'e çıktığını açıklamıştı.