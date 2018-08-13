Afganistan’da 100 güvenlik görevlisi öldürüldü

13 Ağustos 2018

Afganistan’nın Gazne kentinde Taliban militanları ile Afgan güvenlik güçleri arasına 4 gündür devam eden çatışmalarda en az 100 Afgan güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan Savunma Bakanı Tarık Şah Bahrami, çatışmalarda yaklaşık 30 sivilin hayatını kaybettiğini, aralarında 12 örgüt liderinin de bulunduğu 194 militanın öldürüldüğünü ifade etti.

Taliban Cuma günü Gazne'ye büyük bir saldırı başlatmıştı. Afgan güvenlik güçlerinin çatışmaların ardından militanları kent merkezini ele geçirmesine engel olmuştu.

Öte yandan, bugün başkent Kabil'de Bağımsız Seçim Komisyonu'nun önünde düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: İHA