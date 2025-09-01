Afganistan'da 6 büyüklüğünde deprem! 622 kişi yaşamını yitirdi

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde 622 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla kişi yaralandı.

Ölü sayısının yükselmesi bekleniyor

Afganistan Enformasyon Bakanlığı'ndan bir yetkili, yaptığı açıklamada, depremin en çok Kunar vilayetinde etkili olduğunu, yolların toprak kaymaları nedeniyle kapandığını belirtti. Arama kurtarma çalışmalarının helikopterlerle sürdürüldüğünü ifade eden yetkili, ölü sayısının yükselmesini beklediklerini dile getirdi.

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ne yazık ki bugünkü deprem, doğu vilayetlerinde can ve mal kayıplarına yol açmıştır" ifadesini kullandı. Mücahid, yerel yetkililer ve halkın kurtarma çalışmalarına katıldığını, merkezi yönetim ve çevre vilayetlerden ekiplerin bölgeye sevk edildiğini aktardı.

Afganistan'ı vuran en şiddetli depremlerden

Yerel kaynaklar, bunun Afganistan'ı vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu belirtirken, bölgede biri 5,2 büyüklüğünde olmak üzere en az iki artçı sarsıntı kaydedildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin Pakistan sınırına yakın Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.