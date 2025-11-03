Afganistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem: 5 ölü, 143 yaralı

Afganistan'ın kuzeyinde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 143 kişi yaralandı.

Tolo News'te yer alan habere göre, Afganistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu, depremin merkez üssünün Samangan vilayeti olduğunu açıkladı. Kurumun açıklamasında, "Depremde ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 143 kişi yaralandı" bilgisi paylaşıldı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin Belh vilayetinin Hulm bölgesinde, yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi.

Sarsıntılar sürüyor

Ülkede geçtiğimiz aylarda da benzer sarsıntılar yaşanmıştı. 31 Ağustos'ta Pakistan sınırında meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde 2 bin 205 kişi hayatını kaybetmiş, 3 bin 640 kişi yaralanmıştı. USGS ayrıca 2 Eylül'de Celalabad kentinin kuzeydoğusunda 5,2 büyüklüğünde bir depremin kaydedildiğini açıklamıştı.