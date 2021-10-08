Afganistan'da camide bombalı saldırı: 100'ün üzerinde ölü ve yaralı

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda ölü ve yaralı sayısı 100'ü geçti.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kunduz'un Sayed Abad bölgesindeki Şiilere ait camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu ifade eden Mücahid, Taliban güçlerinin bölgeye ulaştığını ve saldırıyla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.

Görgü tanıklarının intihar eylemi olduğunu belirttiği saldırıyı üstlenen olmadı.

Afganistan'da geçmişte Şiilere yönelik saldırıların çoğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.