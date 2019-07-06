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Afganistan'da camiye saldırı: 2 ölü, 20 yaralı

Gazne vilayetindeki Muhammediye Camisi'nin mihrabına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu camideki 2 kişi yaşamını yitirdi, 20'si de yaralandı.

Afganistan'da camiye saldırı: 2 ölü, 20 yaralı
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Afganistan'ın Gazne vilayetindeki Muhammediye Camisi'ne düzenlenen bombalı saldırıda iki kişinin öldüğü bildirildi.

Gazne Valiliğinden yapılan açıklamada, Gazne'nin Hak Gariban bölgesindeki Muhammediye Camisi'nde mihraba yerleştirilen bombanın dün akşam yatsı namazı sırasında patlatıldığı kaydedildi.

Saldırıda, camide bulunan 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA

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