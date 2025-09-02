Afganistan'da deprem felaketi: Can kaybı 1124'e çıktı

Afganistan'ın Kunar vilayetinde pazar gecesi meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde bilanço giderek ağırlaşıyor. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1124'e ulaştığı kaydedildi.

Meydana gelen depremin ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğu kaydedilirken; Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), depremden ilk belirlemelere göre 12 bin kişinin doğrudan etkilendiğini açıklamıştı.

Yaralı ve ölü sayısı değişebilir

Depremin bilançosuna ilişkin açıklamalarda bulunan Afgan Kızılayı, yaralı sayısının ise 3 bin 251'e çıktığını ifade etti. Yaralıların bölgeden tahliyesi devam ederken; ölü ve yaralı sayısının değişebileceği de belirtildi.

Ayrıca, ülkenin doğusundaki 3 vilayette 8 binden fazla evin yıkıldığını, çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı da kaydedildi.

Depremin yol açtığı toprak kaymaları nedeniyle bazı bölgelerde yollar kapanmıştı. Fakat, ulaşılması zor bölgelere erişim için kapalı yolların yeniden açılacağı duyuruldu.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Yetkililer ayrıca, bölgede enkaz altında kalan kişiler için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Ekipler, dağlık arazi ve kötü hava koşulları nedeniyle bazı köylere ulaşmakta güçlük çekiyor. Enkazdan kurtarılan yaralılar ise helikopterlerle hastaneye sevk ediliyor.

Kurtarma çalışmalarına halk da destek veriyor.

Afganistan'dan uluslararası yardım çağrısı

Afganistan yönetimi, meydana gelen yıkımı deprem nedeniyle uluslararası yardım çağrısında bulundu. Çağrının ardından Hindistan, İsviçre, Çin ve İngiltere’nin aralarında bulunduğu bazı ülkeler bölgeye yardım göndereceklerini duyurdu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan açıklamada da, depremzedeler için hijyen malzemeleri, sıcak giysi, battaniye ve mutfak gereçlerinin de bulunduğu 2 bin yardım kitinin deprem bölgesine gönderildiği kaydedildi.