Afganistan'da deprem: Ölü sayısı 950'ye yükseldi

Afganistan'ın Paktika vilayetinde gece saatlerinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yetkililer, depremden en çok Paktika vilayetinin Giyan ilçesi ile Host vilayetinin Spirey ilçesinin etkilendiğini bildirdi.

Depremde ilk belirlemelere göre 255 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşan yetkililer, çok sayıda yaralı olduğunu belirtti.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve Kabil'den de bölgeye helikopterlerle destek gönderildiğini kaydetti.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), önce 6,1 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü 5,9 olarak güncellemişti.

Depremin merkez üssünün Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host vilayetinin 46 kilometre güneybatısı olduğu açıklanmıştı.

Ölü sayısı 950'ye yükseldi

Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 950’ye, yaralı sayısı ise 610’a yükseldi.

Dışişleri Bakanlığından taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Afganistan'ın doğusundaki 5.9 büyüklüğündeki depremin özellikle Paktika vilayetinde çok sayıda can kaybı ile yaralanmaya ve ciddi hasara yol açmasının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Halihazırda Afganistan'da faaliyetlerini sürdüren Kızılay tarafından bölgedeki depremzedeler için insani yardımların sevk edildiği kaydedilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye her zaman olduğu gibi, depremden etkilenen kardeş Afgan halkına her türlü yardımı yapmaya hazırdır. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınları ile kardeş Afganistan halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

(AA-İHA)