Afganistan'da depremin bilançosu ağırlaşıyor: Can kaybı 2 bini geçti

Afganistan'ın Kunar vilayetinde 31 Ağustos gecesi meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde bilanço giderek ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bini geçtiği kaydedilirken; enkaz altında kalanları arama çalışmaları da devam ediyor.

Can kaybının artmasından endişe ediliyor

Taliban Hükümeti Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fitrat konuyla ilgili yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 205'e, yaralı sayısının ise 3 bin 640'a yükseldiğini duyurdu.

Enkaz altında kalanları kurtarmak için arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Fitrat, evlerinden ayrılmak zorunda kalan aileler için farklı noktalarda çadırların kurulduğunu da kaydetti.

Yetkililer, Kunar eyaletinin dağlık yapısının arama çalışmalarını zorlaştırdığını ifade edip, can kaybının artmasından endişe ettiklerini dile getiriyor.

Türkiye, 25 tonluk insani yardım malzemesi gönderdi

Öte yandan Afganistan, depremin yaralarını sarmak için uluslararası yardım çağrısında bulunmuştu. Türkiye de Afganistan'a aklaşık 25 tonluk insani yardım malzemesi göndermişti.