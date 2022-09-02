Afganistan'da intihar saldırısı: 18 ölü, 23 yaralı

Afganistan'ın Herat vilayetinde bir camide cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada, Taliban öncesi dönemde de Taliban'a yönelik sık sık destek açıklamalarıyla gündeme gelen din adamı Mevlevi Mucib Rahman Ensari hayatını kaybetti.

Herat Vilayet Sözcüsü Hamidullah Motevakil, basına yaptığı açıklamada, Guzergah Camisi'nde meydana gelen intihar saldırısında aynı zamanda caminin imamı ve vaizi olan Ensari'nin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Açıklamada, intihar saldırısı nedeniyle ilk belirlemelere göre, en az 18 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıkları ise Ensari'nin bazı korumalarının da yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ensari'nin ölümünden dolayı derin üzüntü duyduklarını ifade ederek, faillerin yakalanıp cezalandırılacağını aktardı.

Herat'ta büyük bir medreseyi yöneten ve burada dersler veren Ensari, Taliban öncesi dönemde de sık sık Afganistan hükümetine yönelik şiddetli eleştirileri, Taliban lehine güçlü destek açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

Ensari'nin özellikle kadın haklarına yönelik açıklamaları ise tepki uyandırmıştı.

11 Ağustos 2022'de, Taliban ve en etkili bileşeni Hakkani grubunun önde gelen isimlerinden Şeyh Rahimullah Hakkani, ders verdiği bir medresede DEAŞ'ın bombalı saldırısında hayatını kaybetmişti.