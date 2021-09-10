Afganistan'da kadınlara spor yasak

Taliban’ın kültür komisyonu sorumlularından Ahmadullah Wasiq, Avustralya basınına yaptığı açıklamada, “Kadınların kriket oynamasına izin verilmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü kadınların kriket oynama ihtiyacı yok.” dedi.

"Spor yapan kadınların yüzleri ve vücutları görülebilir"

Ülkede burka ile yaşamaya mecbur bırakılan kadınlar, bu kıyafetle sokaklara çıkmak zorunda bırakılıyor.

Her fırsatta sosyal medyaya ılımlı mesajlar vermeye çalışan Taliban ise gerçek yüzünü Taliban’ın kültür komisyonu sorumlularından Ahmadullah Wasiq'in sözleriyle gösterdi.

Taliban gerçek yüzünü gösterdi

Spor yapan kadının görüntülerinden rahatsız olan Taliban sözcüsü şunları söyledi:

“Kadınlar, yüzlerinin ve vücutlarının kapatılmayacağı bir durumla karşı karşıya kalabilir. İslam, kadınların bu şekilde görülmesine izin vermiyor. Bu medya çağında fotoğraflar ve videolar her yere yayılıyor. Sonra insanlar, spor yapan kadınların görüntülerini bakabilir. İslam ve İslam Emirliği, kadınların kriket oynamasına veya başka spor dallarına iştirak etmelerine izin vermez.”