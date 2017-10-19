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Afganistan'da kanlı saldırı: 43 ölü

Afganistan'da askeri kampa düzenlenen intihar saldırısında en az 43 askerin öldüğü belirtildi.

Afganistan'da kanlı saldırı: 43 ölü
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Savunma Bakanlığı Sözcüsü Devlet Veziri, Taliban üyelerinin, Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Mayvand ilçesinde askeri kampa gerçekleştirdiği çifte intihar saldırısında 43 askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Saldırıda 9 askerin yaralandığını ifade eden Veziri, 6 askerden ise haber alınamadığını söyledi.

İlçedeki güvenlik yetkilisi, militanların, bomba yüklü iki tankla askeri kampa saldırdığını kaydetti. Saldırının ardından kampın kontrolünün Taliban'a geçtiğini iddia eden yetkili, düzenlenen hava saldırısıyla kampın geri alındığını vurguladı.

Saldırının gerçekleştiği sırada kampta 60 askerin bulunduğu belirtiliyor. Saldırıyı üstlenen Taliban örgütü ise saldırıda askerlerin tümünün öldüğünü ileri sürdü.

Taliban üyeleri bir gün önce de Paktiya ve Gazne vilayetlerinde eş zamanlı düzenlediği saldırılarda 61 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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