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Afganistan'da karakola saldırı: 14 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Hoca Bahaddin ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 13 korucu ile 1 asker hayatını kaybetti.

Afganistan'da karakola saldırı: 14 ölü
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Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Halil Esir, basına yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının, Hoca Bahaddin ilçesinin Lala Guzer köyündeki korucu karakoluna silahlı saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Saldırıda 13 korucu ile 1 askerin yaşamını yitirdiğini ifade eden Esir, 4 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirtti.

Esir, saldırının ardından çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

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