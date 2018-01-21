Afganistan'da otele terör saldırısı

21 Ocak 2018

Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün akşam Intercontinental Otel'de düzenlenen terör saldırısında en az 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necib Daniş, silahlı saldırganların otele düzenlediği baskında aralarında bir yabancı uyruklunun da bulunduğu en az 5 sivilin öldüğünü açıkladı.

Daniş, saldırıda 3'ü güvenlik görevlisi 6 kişinin yaralandığını, otelde konuk olan 41'i yabancı uyruklu 150'den fazla kişinin kurtarıldığını belirtti.

4 kişi oldukları tahmin edilen saldırganlardan 3'ünün ölü ele geçirildiğini ifade eden Daniş, güvenlik güçlerinin otelin içinde saklanan başka saldırgan olup olmadığını belirlemek için oda oda arama yaptıklarını kaydetti.

Otelin güvenliğinin üç hafta önce özel bir güvenlik şirketine devredildiğine dikkati çeken Daniş, saldırganların içeri nasıl girdiğinin soruşturulduğunu vurguladı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yerel saatle 21.00 sularında otele giren saldırganlar, rastgele ateş açtı. Güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından çıkan çatışma 12 saat sürdü. Konuklardan bazılarını rehin alan saldırganlar, odaları ateşe verdi. Konukların büyük bölümü üst katlara kaçarak kendilerini korumaya çalıştı.

Türkiye kınadı

Türkiye, Kabil'de düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Kabil'de 20 Ocak gecesi bir otelde meydana gelen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybedenler ve yaralananların bulunduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör saldırısını şiddetle kınıyor, Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" ifadesi yer aldı.

Taliban saldırısında 18 kişi öldü

Öte yandan Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde Taliban militanlarının koruculara yönelik silahlı saldırısında 18 kişinin öldüğü bildirildi.

Belh Emniyet Amiri Abdulrazzak Kadiri, militanların Şolgara ilçesine bağlı Buzbai köyünde bir evde toplanan koruculara silahlı saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda 17 korucuyla bir sivil polisin hayatını kaybettiğini vurgulayan Kadiri, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. Kadiri, Taliban ile bağlantısı olan bir korucunun militanların saldırı düzenlemesine yardımcı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA