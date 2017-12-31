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Afganistan'da patlama: 15 ölü

Afganistan'da meydana gelen patlamada en az 15 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Afganistan'da patlama: 15 ölü
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Afganistan'da bugün gerçekleşen patlamada en az 15 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Afganistan'ın Nangarhar iline bağlı Celalabad kentinde bulunan Haska Meyna bölgesinde bir patlama gerçekleşti. Halk Sağlığı Direktörü Najibullah Kamawal bölgenin eski şefinin cenaze töreni sırasında gerçekleşen patlamada 15 kişinin hayatını kaybettiğini ve 13 kişinin yaralandığını söyledi.

Vali sözcüsü Attaullah Khogyani, patlamanın öğle saatlerinde gerçekleştiğini belirtirken, saldırının kim tarafından yapıldığının henüz bilinmediğini söyledi.

Kaynak: DHA

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