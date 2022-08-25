Afganistan'da sel felaketi: Can kaybı 182'ye çıktı

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid, sel felaketi nedeniyle bu ay içerisinde 182 kişinin hayatını kaybettiğini, 250'den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu. Şu ana kadar 3 bin 100'den fazla evin zarar gördüğünü ifade eden Mujahid, "Afganistan İslam Birliği, sel felaketini tek başına yönetemiyor. Uluslararası örgütlere ve İslam ülkelerine bize yardım etmeleri çağrısına bulunuyoruz" dedi.



Bu yıl ülkede meydana gelen doğal afetlerle mücadele eden Afganistan'ın Nagarpakar kentinde 15 Ağustos'ta yaşanan selde 8 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı. Afganistan’ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host kentinin 44 kilometre güneybatısında 22 Haziran’da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde ise bin kişi hayatını kaybetmiş, bin 500 kişi de yaralanmıştı.